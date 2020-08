Enit, Italia sold out per Ferragosto con il 79% di prenotazioni online

Secondo i dati raccolti da Enit, l'Italia reagisce al Covid meglio di altri Paesi, con un aumento di presenze nel mese di agosto. La settimana di Ferragosto risulta quasi sold out in tutto il territorio nazionale, spiccano le prenotazioni per le località balneari.

L'Italia non si lascia abbattere dal Covid e con il turismo reagisce meglio di altri Paesi. Il bollettino di Enit mostra come il settore, nonostante il contesto di questa estate 2020, sta godendo di un periodo di tenuta soprattutto in alcune località, raggiungendo un quasi sold out per la settimana dal 10 al 16 agosto.

"L'Italia fa meglio della Spagna: già "vendute" il 79% delle disponibilità di offerte online mentre il Paese iberico è al 72 per cento di prenotazioni online. In Italia spiccano le maggiori destinazioni balneari: non più disponibili l'80% a Rimini, l’81% a Ravello, l’86% a Cavallino-Treporti, il 94% nel Cilento ed il 98% nel Salento. Anche la montagna italiana vede le destinazioni delle Alpi non più disponibili all’84%, correndo la competizione con quelle francesi (87%)" comunica Enit attraverso un comunicato stampa.

Le conseguenze del #coronavirus sul #turismo: online il Bollettino n°7 realizzato da ENIT per il @_MiBACT



➡ https://t.co/WiZbAsykAS ⬅



Ogni 15 giorni un aggiornamento costante per supportare le strategie di imprese e istituzioni sul mercato turistico. pic.twitter.com/0kgVcTz3ad — ENIT 🇮🇹 (@ENIT_italia) July 31, 2020

Calo nelle prenotazioni da agosto a ottobre, ma Italia rimane in corsa

"Alla data del 30 luglio, l’analisi delle prenotazioni aeroportuali da agosto a ottobre in confronto con i competitor diretti Spagna e Francia, indicano ancora un calo delle prenotazioni sia in Italia che negli altri Paesi analizzati, nonostante l’Italia nel correre dei mesi estivi recuperi spazio di mercato" afferma Enit.

Nel complesso tra agosto e ottobre sono 191.533 prenotazioni di passeggeri aeroportuali internazionali per l’Italia, 204.641 per la Spagna e 150.672 per la Francia.

"In termini economici, tenendo costante il Pil totale dell'Italia 2019, il confronto indica che il contributo diretto del turismo all'economia italiana diminuirà di -2,6 punti percentuali nel 2020 rispetto al 2019 quando rappresentava il 5,7 del prodotto interno lordo. Si prevede, quindi, che il contributo totale del settore diminuirà di -5,8 punti percentuali, rispetto al 13% del Pil nel 2019" precisa Enit.

Italia ancora desiderio degli stranieri: capeggiano le mention italiane sul web

"L'Italia continua a campeggiare sugli altri Paesi con 882,7mila mention totali sul travel Italia di cui 83,3 mila provenienti dal web e 799,4 mila dai social. Le mention hanno prodotto 233,7 milioni di interazioni totali. Il tema "bonus vacanza" produce un miliardo e 100 milioni di visualizzazioni seguito dal tema turismo con 362,2 milioni di visualizzazioni" conclude Enit.

Per quanto riguarda il turismo italiano, il bollettino Enit di metà luglio aveva stimato che l'Italia della ripartenza punterà alla ripresa grazie alle vacanze prolungate fino ad ottobre. Nel frattempo la montagna rimane una destinazione sicura per questa estate con le minori perdite per il periodo.