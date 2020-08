Parma, tunisino getta transenne sui binari: evitato deragliamento di un treno regionale

Provvidenziale l'intervento dei Carabinieri, che sono riusciti per tempo a rimuovere due delle tre transenne scagliate sui binari

Un 21enne di origine tunisina ha creato importanti disagi alla stazione di Ostia Parmense dopo aver gettato tre transenne sui binari, rischiando in questo modo di far deragliare un treno regionale in arrivo da La Spezia e diretto a Parma.

In seguito al folle gesto, come riferisce la Gazzetta di Parma, il giovane è stato fermato dai Carabinieri di Borgo Val di Taro, i quali hanno evitato danni ben più gravi spostando due delle tre transenne sul marcapiede.

L'urto tra la locomotiva e la terza transenna non ha invece avuto conseguenze di rilievo, con uno dei militari che è stato ferito in maniera non grave.

A mettere in allarme i Carabinieri è stato un residente locale che, visto dalla finestra della propria abitazione cosa stava succedendo, ha chiamato la centrale operativa.

Il giovane tunisino, che aveva anche sfondato una porta a vetri, staccato una macchinetta obliteratrice e divelto il tabellone degli orari, dovrà ora rispondere dei reati di attentato alla sicurezza dei trasporti e danneggiamento aggravato.