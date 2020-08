Roma, paura in un centro estivo per tre positivi al coronavirus

Preoccupazione a Roma per tre casi di positività al nuovo coronavirus, riscontrati in un centro estivo per ragazzi. Si tratta del Monkey Village, situato nel quartiere Giardinetti. La Asl Roma 2 ne ha disposto lo stop alle attività e sta provvedendo al tracciamento dei contatti. Il centro non è più agibile dal 29 luglio.

Sino ad ora sono 33 le persone sottoposte al tampone rino-faringeo, tra gli operatori del centro, i ragazzi e le loro famiglie.

Coronavirus in spiaggia a Sabaudia

Il coronavirus colpisce anche in spiaggia. Due stabilimenti di Sabaudia, in provincia di Latina, sono stati chiusi dopo il contagio di due bagnini. Si tratta del Gabbiano, in zona Bufalara, e del Lido Azzurro. Chiusa anche una palestra frequentata da una donna, anche lei positiva al Sars-Cov2.

Le autorità sanitarie stanno provvedendo ad effettuare i tamponi al personale dipendente per il tracciamento dei trattati. Le tre strutture non verranno riaperte prima dell'esito e finché non verrà esibita la certificazione della sanificazione degli ambienti.

La situazione in Lazio

Sono 18 le persone positive in Lazio, 9 a Roma. I casi di importazione sono tre, due dal Bangladesh e uno dall'India.