Pesce fresco +30%, dopo lockdown italiani hanno voglia di appena pescato

Il pesce fresco vince sul pesce surgelato in queste caldissime giornate estive italiane. Aumenta notevolmente il consumo di pesce appena pescato ma attenzione a come viene conservato.

Cresce la voglia di pesce fresco tra gli italiani che comprano quello appena pescato portando i consumi al +30% rispetto ai mesi di totale chiusura e immobilismo dell’economia italiana.

A riportarlo è l’Ansa citando i dati di Fedagripesca-Confcooperative che esulta per il risultato positivo che fa bene all’industria ittica italiana.

Nelle località di mare si toccano addirittura punte del +50% nei consumi di pesce fresco, soprattutto in quelle in prossimità delle città.

Non solo, in alcune zone d’Italia si mangia anche più pesce dello scorso anno come a Chioggia, dove il mercato del pesce ha fatto registrare il +4% rispetto al 2019. Chissà, forse complice le notizie su un mare più pulito e cristallino di prima.

Nel Lazio, lungo il litorale, Ansa riporta che i calamari sono venduti al prezzo di 25 euro al chilo, le vongole a 15 euro al chilo e le orate pescate a 28 euro al chilo.

Conservare bene il pesce fresco

Il pesce fresco fa bene quando fa caldo, ma bisogna saperlo conservare perché a 0°C il pesce fresco resiste al massimo per 7 giorni e poi mangiarlo è molto rischioso per la sicurezza alimentare.

Tutto deve partire dal banco della pescheria. In giorni di caldo da bollino rosso è indispensabile usare le borse termiche riutilizzabili per portare a casa il pesce in una borsa capace di trattenere il fresco e di tenere lontano il caldo.

Il pesce va portato subito a casa e non esposto ai raggi del sole. Quindi è indispensabile eviscerarlo al più presto e conservarlo in frigorifero in un contenitore ermetico e pulito.

Il pesce così trattato va mangiato entro 24 ore.

Capitolo a parte per i molluschi e i crostacei freschi, il loro deterioramento è breve, quindi vanno consumati in giornata. Per la conservazione è consigliato riporli nello scomparto più freddo del frigorifero.

Congelare il pesce fresco

Il pesce fresco può essere congelato, ma bisogna essere sicuri che sia stato pescato effettivamente il giorno dell’acquisto e non il giorno prima.

Attenzione in fase di acquisto ad eventuale pesce venduto come fresco ma che presenta le caratteristiche di un prodotto ittico scongelato o pescato giorni fa.