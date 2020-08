Bollettino di oggi: 200.229 guariti (+255), 35.146 deceduti (+5), 12.457 casi attuali (+35)

Nelle ultime ventiquattro ore in Italia sono stati registrati 295 nuovi contagi, in calo rispetto a ieri (379); complessivamente dall'inizio dell'epidemia nel Belpaese il numero dei casi di Covid-19 è di 247.832.

Grazie alle 255 guarigioni registrati nel corso dell'ultimo giorno, i guariti dal Covid in Italia superano quota 200mila fermandosi a 200.229.

Oggi i nuovi decessi per Covid sono stati 5, in calo rispetto ai 9 di ieri, in questo modo le vittime del coronavirus salgono a 35.146.

Le persone attualmente positive al coronavirus crescono nelle ultime ventiquattro ore, pur con un incremento leggero pari a 35, portando così il bilancio complessivo di malati a 12.457. Sostanzialmente stabile la situazione negli ospedali: 705 persone sono ricoverate con sintomi, in calo di 11 rispetto al dato di ieri, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 43, 2 in più rispetto a ieri. Le persone con decorso asintomatico o con sintomi lievi della malattia che si curano a casa in autoisolamento sono 11.709, 54 in più rispetto a ieri.

Dei 295 nuovi casi registrati oggi, 56 arrivano dall'Emilia-Romagna, 55 dalla Lombardia e 46 dal Veneto. Le regioni a zero contagi sono due: Valle d'Aosta e Basilicata. Da notare che sarebbero potute essere tre con la Calabria che ha comunicato il rilevamento di "3 nuovi positivi ...intercettati dallo screening condotto su 79 migranti a Crotone".

Oggi sono stati eseguiti 52.883 tamponi, in calo rispetto a quelli fatti ieri, pari a 60.944 al posto dei 68.444 segnalati a seguito di una rettifica della regione Emilia-Romagna, che aveva comunicato 7.500 tamponi in più di quelli realmente svolti.