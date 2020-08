A Crema donna si suicida dandosi fuoco in un campo di periferia

Questa mattina in un campo alla periferia di Crema, centro lombardo in provincia di Cremona è avvenuto un orribile e triste episodio di cronaca nera. Una donna, la cui identità non è ancora stata accertata dalle forze dell'ordine, si è suicidata dandosi fuoco.

I soccorritori intervenuti sul posto con le forze dell'ordine dopo la segnalazione di alcuni cittadini, non hanno potuto fare nulla per salvare la donna, morta carbonizzata subito dopo aver compiuto l'estremo gesto.

Al momento gli investigatori non hanno né identificato la vittima né tantomeno hanno un'idea sui motivi che hanno spinto la donna a suicidarsi in questo modo orribile. Una volta identificata, le forze dell'ordine cercheranno di capire se abbia avuto dei problemi e se abbia lasciato un biglietto o una nota per spiegare i motivi del suicidio. Gli agenti del commissariato di Crema, a cui sono affidate le indagini, sentiranno per primi in qualità di testimoni le persone che hanno dato l'allarme, che forse potrebbero aver colto qualche dettaglio utile alla ricostruzione dell'accaduto.