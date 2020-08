Agosto caldo in città e sulle autostrade: bollettini dell’1 e 2 agosto

1 e 2 agosto da caldo intenso in città e sulle autostrade italiane. Pubblicato il bollettino con le ondate di calore. Tutte le informazioni per evitare di restare imbottigliati nel traffico.

Dopo le ondate di calore di fine luglio, il mese di agosto inizia con una ondata di calore molto intensa che colpisce con bollino rosso ben 14 città italiane l’1 di agosto e 12 bollini rossi il giorno 2 di agosto.

Ma calde saranno anche le autostrade italiane. Il servizio Ciss viaggiare informati ha realizzato il piano di viabilità in Italia per quanto riguarda l’esodo estivo 2020, e per i giorni dell’1 e 2 agosto prevede bollino rosso di giorno e di notte. Il che significa traffico intenso con possibili criticità. L’attenzione e la prudenza sono quindi molto importanti se ci si mette alla guida in questi due giorni.

Bollettino ondate di calore 1 e 2 agosto

Qui in sintesi le città colpite più pesantemente dalle ondate di calore nei giorni 1 e 2 agosto.

Bollino rosso 1 agosto : Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Viterbo, Verona.

: Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Viterbo, Verona. Bollino rosso 2 agosto: Ancona, Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Viterbo.

Molte anche le città da bollino arancione nel primo fine settimana del mese di agosto. Mentre a Padova il caldo si combatte nella piscina sotterranea.

Per ottenere informazioni aggiornate direttamente dal Ministero della Salute, è scaricabile l’applicazione mobile ‘App Caldo e Salute’.

L’applicazione fa parte del Sistema nazionale di previsione allarme ondate di calore a cura del Ministero della Salute e del Dipartimento di epidemiologia della Regione Lazio. Disponibile in tutta Italia su Play Store e App Store.

Criticità sulle autostrade italiane 1 e 2 agosto

Per quanto riguarda le criticità sulle autostrade italiane in questi primi giorni del mese di agosto, che segnano l’inizio delle vacanze per molti italiani e italiane, segnaliamo quelli che sono i tratti autostradali che presentano le maggiori criticità.

Secondo il Ciss viaggiare informati la A14 Ancona-Pescara presenta code a causa del tratto chiuso tra allacciamento A25 Torano-Pescara e svincolo Pescara nord e Città S. Angelo in direzione Ancona.

Altre criticità sono presenti sulla rete autostradale ligure per le attività di controllo e di manutenzione. Qui permangono alcune chiusure di stazioni di servizio e restringimenti di carreggiata. Prestare molta attenzione e possibilmente prevedere percorsi alternativi che possano anche bypassare la Liguria se si è diretti in altra Regione o in Francia.

Maggiori informazioni chiamando il numero 1518 o visitando il sito autostrade.it.