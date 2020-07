Bollettino di oggi: 199.974 guariti (+178), 35.141 deceduti (+9), 12.422 casi attuali (+192)

Nelle ultime ventiquattro ore in Italia sono stati registrati 379 nuovi contagi, portando il totale dei casi di Covid-19 dall'inizio della pandemia nel Paese a 247.537.

Nell'ultimo giorno 178 persone hanno vinto la loro lotta personale contro il coronavirus, in calo rispetto al dato di ieri con +765 guariti; in questo modo il numero complessivo delle guarigioni sale a 199.974.

Oggi sono decedute 9 persone, dato in aumento rispetto alle 3 vittime di ieri; dall'inizio dell'epidemia in Italia il coronavirus ha ucciso 35.141 persone.

Tornano a crescere le persone attualmente positive al coronavirus, che oggi arrivano a 12.422 a seguito di un incremento di 192. Nonostante l'aumento, negli ospedali si registrano meno ricoveri nell'ultimo giorno: in terapia intensiva si trovano 41 malati, 6 in meno rispetto a ieri, mentre i ricoverati con sintomi sono 716, in calo di 32 rispetto al dato di ieri. D'altro canto le persone asintomatiche o con sintomi lievi che si curano a casa in autoisolamento sono oggi 11.655, +220 rispetto a ieri.

Dei 379 nuovi casi registrati oggi, ben 117 arrivano dal Veneto, seguiti dai 77 della Lombardia, dai 36 dell'Emilia-Romagna e 21 di Piemonte e Marche.

In Sardegna i 10 nuovi contagi "sono di importazione dall'Algeria in giovani migranti," si evidenzia nel bollettino.

La Calabria è l'unica regione a contagi zero.

Oggi sono stati eseguiti 68.444 tamponi, in aumento rispetto a quelli fatti ieri (61.858).