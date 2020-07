Pronta nave da quarantena per 700 migranti in Sicilia

A comunicarlo fonti del Viminale, dove sono state aperte le buste del bando indetto lo scorso 26 luglio.

La nave normalmente ospiterebbe circa 1000 persone ma sarà utilizzabile per 600-700 migranti (a cui andranno aggiunti il personale di bordo, le forze di polizia e il personale della Croce Rossa) per rispettare le norme di distanziamento previste per limitare la diffusione del coronavirus. A bordo saranno attrezzati percorsi per limitare il contagio e apposite segnalazioni.

Nel giro di qualche giorno l'imbarcazione sarà in servizio in Sicilia e presto potrebbe essere affiancata da un'altra di servizio in Calabria.

"Abbiamo indetto una gara per individuare una nave di grandi dimensione da poter far attraccare in Sicilia. Vedremo se riusciremo ad averne due: in quel caso, una potremmo metterla in Calabria. Non nascondiamo le difficoltà che abbiamo avuto proprio per il Covid e per la mancata redistribuzione dei migranti da parte di tante Regioni, con difficoltà per la Sicilia di mantenere un numero elevato di migranti", ha detto il Ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, a margine dell'incontro con l'omologo francese Gerald Dermanin tenutosi questa mattina al Viminale.

I migranti che sbarcheranno in Sicilia e dovranno trascorrere il periodo di quarantena, potranno essere trasferiti a bordo della nave, a partire da quelli che si trovano attualmente nell'hotspot sull'isola e nel Centro di Porto Empedocle.

Dopo gli esiti dei tamponi, chi risulterà positivo sarà ospitato in un'apposita ‘zona rossa' su un uno dei ponti, che sarà chiuso e isolato. Mentre gli altri migranti trascorreranno in sicurezza, in altre zone della nave, il periodo di quarantena.

La nave molto probabilmente sarà ormeggiata al largo di Lampedusa.