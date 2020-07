Migranti, Di Maio: serve distruggere i barchini in Tunisia

Il ministro Di Maio affronta la questione sbarchi di migranti che in questi giorni giungono in massa dalla Tunisia, una nazione che vive un momento di instabilità politica come afferma anche il ministro degli Esteri grillino.

Il problema, spiega al Corriere della Sera, non è come bloccare gli arrivi ma “come bloccare le partenze”.

Presto “io stesso andrò a Tunisi per affrontare il tema, ma prima voglio i fatti”, afferma Di Maio.

Ed i fatti che chiede sono il sequestro delle navi e dei barchini usati per salpare dalla Tunisia con approdo Lampedusa e le coste italiane. Per questo la Farnesina lavora a “un accordo con le autorità tunisine affinché sequestrino in loco e mettano fuori uso barchini e gommoni utilizzati per le traversate”.

Di Maio chiede a Tunisi di affondare le imbarcazioni fantasma quindi, quelle che “spesso sfuggono ai radar” perché troppo piccole per essere rilevate.

Modello Albania 2000

Di Maio apertamente afferma che si lavora all’applicazione dello stesso modello usato nel 2000 con l’Albania, anche perché, dice il ministro, “lo scenario ricorda quello albanese” di inizio secondo millennio.

E l’ex capo politico del M5s sottolinea che “qui non si tratta di avere una linea dura o meno, non c’è e no deve esserci un approccio ideologico al tema, bensì pragmatico e concreto”.

Gli italiani chiedono risposte

La questione è di sicurezza nazionale perché abbiamo un rischio sanitario dovuto alla pandemia.

E inoltre “quanto accaduto a Caltanissetta e a Porto Empedocle deve far pensare, i cittadini chiedono giustamente delle risposte e il dovere di uno Stato è darle quelle risposte”. Il problema va però risolto alla “radice”, conclude il ministro degli Esteri Di Maio.