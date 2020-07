Zanardi sostenuto dal movimento paralimpico azzurro: ‘Don’t stop me now’ - Video

Il Comitato paralimpico italiano si stringe intorno ad Alex Zanardi per dargli forza e rivederlo presto tra tutti i suoi sostenitori. Il Comitato gli dedica ‘Don’t Stop Me Now’ dei Queen.

Il movimento paralimpico italiano si stringe intorno ad Alex Zanardi dedicandogli la sua canzone preferita, ‘Don’t Stop Me Now’ dei Queen.

A cantarla Annalisa Minetti e tanti campioni dello sport paralimpico italiano, tra cui Bebe Bio della nazionale scherma e la nazionale volley sorde.

Cantano per Alex Zanardi anche Mario Bertolaso dell’atletica leggera e Rosa Efomo De Marco del parabadminton.

Ed ancora sulle note di ‘Don’t Stop Me Now’ dei Queen per Zanardi cantano Giuseppe Campoccio del gruppo atletica paralimpica Difesa e Alessandro Brancato canottaggio, e Giulio Maria Papi del basket in carrozzina.

I nomi sono davvero tanti e i loro volti sono tutti presenti nel video che il Comitato Paralimpico italiano ha realizzato e messo a disposizione di tutti su Facebook.

Noi lo riportiamo qui sotto. Forza Alex!