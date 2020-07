Speranza, dati coronavirus mondiali sono preoccupanti

Roberto Speranza si dice preoccupato della situazione mondiale in qualità di ministro della Salute italiano. Per questo preferisce un approccio più prudente.

Il ministro della Salute Roberto Speranza scrive tutta la sua preoccupazione per lo stato internazionale della pandemia che ha superato i 17 milioni di casi confermati nel mondo secondo il sistema di monitoraggio della Johns Hopkins University.

“I dati internazionali del Covid sono ancora preoccupanti. Gli ultimi segnali da Francia, Spagna e Germania ci dicono ancora una volta che la battaglia non è vinta, neanche in Europa. Per questo dobbiamo insistere con la forza della prudenza”, ha scritto il ministro Speranza su Facebook.

Le ordinanze di queste ultime settimane che hanno limitato l'accesso di persone provenienti da Paesi come Romania e Bulgaria sono un esempio.

Ma Speranza ricorda anche come sia importante tenere conto del Parlamento nelle scelte sull’emergenza sanitaria in corso. Per questo scrive che è “giusto che il Parlamento sia protagonista nelle scelte che stiamo facendo”, riferendosi all’estensione dello stato di emergenza sanitaria nazionale fino al 15 ottobre 2020.

Sicurezza nell’edilizia sanitaria

Ieri il ministro Speranza ha firmato un protocollo con i sindacati per migliorare la sicurezza nell’edilizia sanitaria. Il protocollo è stato fermato assieme alla Cgil, alla Cisl e alla Uil. Altro capitolo affrontato sono i livelli essenziali di assistenza alla popolazione.

Speranza ha insediato “la nuova commissione nazionale per l’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, cioè quelle prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale garantisce a tutti”.

L’obiettivo della Commissione è svolgere “un lavoro fondamentale per rispondere ai nuovi bisogni di salute dei cittadini”.

E per questo motivo Speranza ha “chiesto a ciascuno di mettere al centro sempre le persone, i pazienti e i loro diritti.”