Vittorio Sgarbi usa stessa mascherina da un mese: Tono scurrile contro Arcuri

Alla Commissione Cultura alla Camera dei deputati va in onda lo show scurrile di Vittorio Sgarbi, mentre è in audizione il Commissario straordinario per l’emergenza sanitaria e l’approvvigionamento Domenico Arcuri.

Sgarbi chiede quante ore dura la funzione di una mascherina, intendendo quella chirurgica e poi afferma che lui usa la stessa mascherina da un mese e che non ha intenzione di cambiarla perché si tratta di una “infinita farsa”.

E sull’uso della mascherina in classe che sarà deciso solo a fine agosto dal Comitato tecnico scientifico del Ministero della Salute, Sgarbi va su tutte le furie e afferma:

“Dobbiamo prendere per il c**o i bambini?”

Il presidente della Commissione Cultura Luigi Gallo, del Movimento 5 stelle, ha invitato il deputato Sgarbi a darsi un contegno trovandosi in un contesto deputato alla salvaguardia della cultura in Italia, ma l’onorevole Vittori Sgarbi ha reputato cultura anche le parolacce dicendone tante al presidente che questi si è trovato costretto a sospendere la seduta.

“Ancora una volta Sgarbi utilizza il Parlamento e la commissione Cultura come suo palcoscenico personale per poi proseguire con la giostra delle ospitate TV a danno del Paese, della scuola e della chiarezza che l'istituzione deve fornire alle famiglie in un momento così delicato”, ha scritto in un tweet.

Sgarbi di recente ha anche organizzato un convegno negazionista al Senato, affermando che Covid-19 non esiste più.