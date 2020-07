Bollettino di oggi: 199.031 guariti (+275), 35.129 deceduti (+6), 12.616 casi attuali (+7)

Nelle ultime ventiquattro ore in Italia sono stati registrati 289 nuovi contagi, portando il computo complessivo dei casi di Covid-19 dall'inizio dell'epidemia a 246.776.

Nell'ultimo giorno sono state registrate 275 guarigioni, che fanno crescere il totale dei guariti dall'infezione del nuovo coronavirus a 199.031.

Tornano ad essere inferiori a 10 le vittime registrate nelle ultime ventiquattro ore, che sono state 6, la metà rispetto a ieri. Complessivamente i decessi dovuti al Covid-19 in Italia sono stati 35.129.

Le persone attualmente malate di Covid-19 sono 12.616, 7 in più rispetto a ieri, tuttavia negli ospedali la situazione è in miglioramento in base ai dati odierni: in terapia intensiva si trovano 38 pazienti, 2 in meno rispetto a ieri, mentre i ricoverati con sintomi sono 731, in calo di 18 nell'ultimo giorno. D'altro canto crescono le persone asintomatiche o con sintomi lievi che si curano a casa in autoisolamento: oggi sono 11.847, 27 in più rispetto a ieri.

Dei 289 casi rilevati oggi, la maggioranza relativa proviene dalla Lombardia che registra nelle ultime ventiquattro ore 46 contagi, seguiti dai 42 del Veneto, dai 34 del Lazio, dai 28 dell'Emilia-Romagna, dai 20 della Liguria, dai 19 della Campania, dai 18 della Sicilia, dai 17 di Toscana e Marche, dai 14 del Piemonte e dai 10 della Puglia. Nelle altre regioni i nuovi casi risultano essere inferiori a 10, con Basilicata e Umbria a zero contagi.

Oggi sono stati eseguiti 56.018 tamponi.