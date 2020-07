Italiani "allergici" alle mascherine, più di uno su quattro non la indossa

Mentre all'inizio della Fase 2 gli italiani rispettavano rigorosamente le "buone pratiche" per evitare i contagi, come l'utilizzo di dpi, il distanziamento di un metro e il divieto di assembramento, con l'arrivo dell'estate si è diffuso un certo rilassamento nei confronti delle misure di sicurezza per evitare i contag,i ancora in vigore durante la Fase 3

Lo rivela un'indagine di Coldiretti/Ixè secondo la quale il 27% degli italiani ha smesso di indossare la mascherina o lo fa raramente senza curarsi del pericolo di contagio o del rispetto della distanza di sicurezza.

Tuttavia non tutti sono diventati "allergici" alla mascherina. Il 32% degli italiani dichiara di indossarla spesso, mentre il 44% la utilizza sempre, soprattutto in vacanza. Un dato, questo, che riflette una maggiore attenzione da parte di chi viaggia perso la sicurezza e la salute, rispetto a chi resta in città.

Viaggiare sì, ma in sicurezza

Questa tendenza è confermata dal fatto che i vacanzieri dell'estate 2020 preferiscono trascorrere le vacanze evitando i luoghi affollati e preferendo agriturismo o case vacanza, per ritrovare la stessa sicurezza che si ha fra le mura domestiche, anziché alloggiare in albergo.

Il 35% di chi sceglie di partire preferisce trascorrere le vacanze da solo o con il proprio nucleo familiare, evitando il più possibile i contatti con altre persone, riferisce l'indagine Coldiretti-Ixe’, il 59% andrà in vacanza con amici stretti e fidati e solo un 8% non rinuncia alla socialità, partendo in gruppo o intenzionato a fare nuove conoscenze.

Nell'estate della pandemia da coronavirus, l'Italia è la meta preferita, scelta dal 93% dei turisti, rispetto all'86% dell'anno scorso, mentre i 34 milioni di turisti italiani hanno preferito trascorrere le vacanze in Patria, privilegiando le destinazioni all'interno della propria regione e vicino casa (25%).

