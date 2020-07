Milano, 13 multati perchè senza mascherina in metropolitana

Durante i controlli sui mezzi pubblici di Milano, 13 persone hanno ricevuto una multa da 400 euro ciascuna per mancato utilizzo della mascherina. Altre città stanno procedendo ad effettuare sanzioni e controlli sulla popolazione.

Tredici persone sono state sanzionate sabato sera a Milano dalla polizia impegnata in una serie di controlli alla stazione di Porta Garibaldi MM2, poiché si trovavano senza la mascherina all'interno della metropolitana. La multa è di 400 euro per ciascuno dei passeggeri, ma potrà essere ridotta a 280 euro se pagata entro 5 giorni.

Si tratta solo dell'ultimo dei controlli che sono ripresi in questi giorni, concentrati sui luoghi di movida notturna. A Roma sabato notte alcune piazze della movida sono state temporaneamente chiuse per il grande numero di persone che rendeva impossibile l'osservanza delle regole previste per tutelare la salute pubblica.

Nella regione Campania il governatore De Luca ha firmato nella giornata di venerdì un'ordinanza che comporterà una sanzione fino a 1000 euro se trovati senza mascherina in luoghi chiusi. Nel caso in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica, altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Nella giornata di ieri nei capoluoghi di provincia campani sono cominciate le prime multe salate.