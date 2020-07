Traffico di droga nel Varese, sequestrati 12 chili di cocaina

Nella provincia di Varese la Polizia di Stato ha effettuato tre arresti ed il sequestro di circa 12 chilogrammi di sostanza stupefacente in due operazioni diverse, avvenute venerdì a Vergiate e giovedì a Gallarate.

In due operazioni svoltesi tra giovedì e venerdì la Polizia di Stato di Gallarate tra i comuni di Gallarate e Vergiate ha complessivamente effettuato 3 arresti e sequestrato 12 chili di cocaina.

"Un lavoro importante fatto dai ragazzi del Commissariato che hanno mostrato grande intuito, grande capacità di indagine e di cogliere i segni non verbali, e anche grazie all’ausilio dell’unità cinofila della Guardia di Finanza di Malpensa" ha commentato il commissario della Polizia di Gallarate Luigi Marsico.

Nel deposito di un’azienda di Varese specializzata nella manutenzione di materiale del settore aereonautico è stato scoperto un laboratorio di lavorazione e stoccaggio di cocaina

2 arresti e sequestro del deposito da parte del Commissariato Gallarate con cinofili @GDF Malpensa pic.twitter.com/W2wEhOLmao — Polizia di Stato (@poliziadistato) July 25, 2020

​Laboratorio di produzione e distribuzione di droga in un'azienda a Vergiate

Nella giornata di venerdì è stato arrestato un 57enne per detenzione ai fini di spaccio di due chili e mezzo di cocaina, rinvenuti all’interno del deposito della sua azienda di Vergiate specializzata nella manutenzione e riparazione di materiale utilizzato. Insieme a quest'ultimo è stato arrestato anche un 43enne che era all’interno dell’azienda al momento dell’ispezione.

All'interno del capannone sono stati ritrovati 2,331 chilogrammi di cocaina e 365 di Marijuana insieme a quello che è risultato essere laboratorio di lavorazione e imballaggio: dalla pellicola per impacchettare, a bilance e frullatori, fino persino a una pressa per ridurre il contenuto in panetti.

Trovato in auto con 9 chili di cocaina

A Gallarate il giorno prima erano stati sequestrati nove chili di cocaina, e arrestato il cittadino albanese che ne era in possesso: il fatto è avvenuto durante un normale controllo, dove è emerso che l'uomo stava trasportando otto involucri di droga su un autocarro.

Il carico di cocaina è stato sequestrato mentre l'autista 27enne con regolare permesso di soggiorno è stato arrestato.

