Primo weekend da bollino rosso, sono 13 milioni gli italiani in vacanza a luglio

Con le partenze di questo weekend, il primo da bollino rosso sulle strade, salgono a 13,5 milioni gli italiani che hanno scelto di andare in vacanza in questo periodo.

Secondo quanto emerge da un'analisi Coldiretti/Ixè sull'andamento di questo ultimo weekend di luglio, è di 13,5 milioni il numero degli italiani che hanno scelto il mese di luglio per le vacanze estive, in calo del 23% rispetto al 2019.

Nella quasi totalità si tratta di spostamenti all'interno del territorio nazionale, situazione obbligata viste le limitazioni ai viaggi verso l'estero:

"In altre parole quasi un italiano su quattro ha rinunciato a partire quest’anno a luglio. Le vacanze 2020 registrano comunque una netta preferenza degli italiani verso le mete nazionali per il desiderio di sostenere il turismo nazionale ma anche per i limiti e le incertezze ancora presenti per le mete estere più gettonate a partire dagli Stati Uniti ma anche all’interno dei confini europei" si legge nel rapporto di Coldiretti.

Estate 2020: 25% degli italiani vanno in vacanza vicino casa

La fotografia di Coldiretti evidenza anche la tendenza di un turismo di prossimità, alla scoperta di luoghi vicini ma relativamente sconosciuti:

"La novità di quest’estate sta anche nel fatto che il 25% degli italiani ha scelto una destinazione vicino casa, all’interno della propria regione di residenza. Se la spiaggia resta la meta preferita, tiene il turismo in montagna e quello di prossimità con la riscoperta dei piccoli borghi e dei centri minori nelle campagne italiane, in alternativa alle destinazioni turistiche più battute, mentre crollano le presenze nelle città" continua Coldiretti.

Coldiretti conclude che comunque ci sono segnali positivi per le oltre 24 mila aziende agrituristiche italiane che sono per quest'estate i luoghi dove è più facile garantire il rispetto delle misure di sicurezza secondo Terranostra e Campagna Amica, come Coldiretti aveva già affermato in una precedente analisi. Insieme agli agriturismi molti italiani riscopriranno anche i piccoli borghi durante questa estate con il Covid.