Bollettino di oggi: 198.192 guariti (+350), 35.097 deceduti (+5), 12.301 casi attuali (-103)

Nelle ultime ventiquattro ore sono state registrate 252 nuovi contagi da coronavirus nel Paese, che fanno salire il bilancio complessivo dei casi di Covid-19 dall'inizio dell'epidemia a 245.590.

Nell'ultimo giorno i guariti sono stati 350, 136 in più rispetto a ieri, in questo modo le guarigioni dal Covid dall'inizio dell'epidemia fanno un ulteriore passo verso quota 200mila fermandosi a 198.192.

Le vittime del coronavirus registrate oggi sono 5, esattamente la metà rispetto al dato di ieri, pertanto i decessi di Covid si aggiornano totalmente a 35.097.

Dopo due giorni di crescita, tornano a calare i casi aperti di Covid: oggi in Italia ci sono 103 malati in meno, che fanno scendere così il numero degli attualmente positivi al coronavirus a 12.301. Sotto controllo la situazione negli ospedali, dove si trovano 713 persone ricoverate con sintomi, come ieri, mentre in terapia intensiva ci sono 46 pazienti, 3 in meno rispetto a ieri. 11.542 persone si curano in isolamento a casa con sintomi lievi o assenti, 100 in meno rispetto a ieri.

Dei 252 nuovi casi d'infezione rilevati oggi, la maggioranza relativa arriva dall'Emilia-Romagna con 63, seguita dalla Lombardia con 53, dal Veneto con 30, dal Lazio con 18, dal Trentino Alto-Adige con 17, dalla Puglia con 13 e da Piemonte e Toscana con 11. Nelle altre regioni i nuovi casi non superano 8 e Valle d'Aosta e Basilicata sono le uniche a potersi vantare di avere zero contagi.

Nell'ultimo giorno sono stati eseguiti 53.334 tamponi, in calo rispetto ai 60.311 test effettuati ieri.