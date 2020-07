Alex Zanardi trasferito in terapia intensiva al San Raffaele: "Condizioni instabili"

Claudio Zanon, direttore sanitario dell'Ospedale Valduce dove era stato appena trasferito il campione paralimpico bolognese per la riabilitazione a fronte di un miglioramento delle condizioni di salute, ha comunicato che Alex Zanardi è stato portato al San Raffaele di Milano nel reparto di terapia intensiva per "condizioni instabili".

"In data odierna, a fronte di intercorsa instabilità delle condizioni cliniche del paziente Alex Zanardi, dopo opportune consultazioni...è stato disposto il trasferimento dello stesso, con adeguati mezzi e adeguata assistenza, presso il reparto di Terapia Intensiva dell'Ospedale San Raffaele di Milano".

In aggiunta Zanon ha specificato che in futuro "non verranno rilasciate ulteriori informazioni sul caso".

Pochi giorni fa Alex Zanardi era stato trasferito in una clinica di riabilitazione neurologica. A riferirlo alla stampa i medici del Policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena che lo avevano tenuto in cura fino alle dimissioni avvenute il 21 luglio.

Nel corrispondente comunicato stampa diffuso dall'Azienda ospedaliera senese si leggeva che "la normalità dei parametri cardio-respiratori e metabolici, la stabilità delle condizioni cliniche generali e del quadro neurologico hanno consentito il trasferimento del campione in un centro specialistico di recupero e riabilitazione funzionale."

Il 19 giugno Alex Zanardi è rimasto coinvolto in un grave incidente con un camion mentre effettuava un'uscita in handbike.