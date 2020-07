Viminale blocca test su Taser, Salvini teme pregiudizio per disarmare uomini in divisa

Il ministero dell’Interno ha terminato la sperimentazione dei Taser della società Axon Public Safety Germany che aveva fornito a titolo gratuito 32 taser TX2 in sperimentazione presso alcune Questure italiane.

Secondo i test di verifica condotti dalle forze dell’ordine, le armi non avrebbero superato tutte le prove a cui le armi sono state sottoposte. Sarebbero emersi alcuni malfunzionamenti in particolare durante le prove balistiche che non ne consentono la distribuzione tra le pattuglie della polizia.

In particolare alcuni dardi si sarebbero staccati dal cavo elettrico durante lo sparo o in altri casi non avrebbero dimostrato la loro precisione come invece veniva previsto dal Capitolato tecnico.

Per questo motivo il ministero dell’Interno ha chiesto alle questure di Milano, Padova, Caserta, Reggio Emilia, Catania, Brindisi e Genova di ritirare i taser TX2 e di custodirli presso le rispettive armerie.

L’intervento di Salvini

Matteo Salvini, che aveva introdotto la sperimentazione dei taser nel 2018 quando era ministro dell’Interno, su Twitter ha espresso il suo parere riguardo il mancato acquisto dei taser che avrebbero dovuto essere distribuiti uno per ciascuna pattuglia.

“Lega aveva introdotto #Taser. Circolare del Viminale ha bloccato utilizzo dei dispositivi. Non vorrei che ci fosse un pregiudizio per disarmare donne e uomini in divisa.” aveva scritto il leader del carroccio.

E poco fa Salvini è intervenuto sull’argomento con un nuovo messaggio sui social, nel quale denuncia anche l’aggressione di una poliziotta da parte di una detenuta nel carcere di Perugia.

“Mentre il governo blocca la sperimentazione del Taser e pensa di cancellare i Decreti sicurezza che danno più tutele alle Forze dell’Ordine, nel carcere di Perugia una detenuta ha STACCATO UN ORECCHIO a una poliziotta. Roba da matti, carcere duro per questa criminale.”