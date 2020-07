Bollettino di oggi: 197.842 guariti (+214), 35.092 deceduti (+10), 12.404 casi attuali (+82)

Nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 306 nuovi contagi da coronavirus, che portano il totale dei casi dall'inizio dell'epidemia a 245.338.

Nell'ultimo giorno si sono riprese dal Covid 214 persone, in questo modo il numero dei guariti dal coronavirus dall'inizio dell'epidemia si avvicina ancora di più al livello psicologico dei 200mila fermandosi a 197.842.

Sempre basso il conteggio delle vittime: nelle ultime ventiquattro ore sono morte 10 persone, in questo modo i decessi per coronavirus salgono a 35.092.

Per il secondo giorno consecutivo cresce il numero di persone attualmente positive al coronavirus: oggi l'incremento è stato pari ad 82, in leggero aumento rispetto al +74 di ieri, portando così le persone attualmente malate di Covid a 12.404. Fortunatamente l'aumento dei pazienti non ha avuto ripercussioni sugli ospedali, dove ad oggi 713 persone sono ricoverate con sintomi (ieri 724) e 49 sono in terapia intensiva (ieri 48). Pertanto i nuovi pazienti di Covid hanno un decorso della malattia con sintomi lievi o con un decorso asintomatico e si curano a casa: ad oggi sono 11.642, in aumento di 92 rispetto a ieri.

Dei 306 nuovi contagi, la maggioranza relativa proviene dalla Lombardia con 82, seguita dall'Emilia-Romagna con 55, Trentino Alto-Adige con 31, Lazio con 25, Veneto con 22, Campania con 16, Liguria con 15 e Abruzzo con 10. Nelle altre regioni i nuovi casi non superano 9 e solo la Valle d'Aosta può vantarsi di avere zero contagi.

Nell'ultimo giorno sono stati eseguiti 60.311 tamponi, in netta crescita rispetto ai 49.318 test effettuati ieri, spiegando così in parte l'aumento del numero di casi, correlato proprio al numero di tamponi.