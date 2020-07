Francesca Pascale ottiene 20 milioni € di buonuscita e altri benefit dopo rottura con Berlusconi

"Adesso non potrò certo tornarmene a casa, alla mia vecchia vita, ho dedicato al presidente i miei migliori anni, da quando ero una ragazzina", avrebbe detto la ex del Cavaliere ai suoi legali.

La separazione da Silvio Berlusconi dopo 10 anni di convivenza dal punto di vista economico quasi certamente non lascerà triste la 35enne Francesca Pascale, ex consigliere di Forza Italia nella Provincia di Napoli.

L'ex coppia, dopo che la loro relazione era finita ufficialmente lo scorso marzo nel pieno dell'epidemia di coronavirus in Italia, ha raggiunto un accordo in base al quale la Pascale riceve 20 milioni di euro di buonuscita una tantum, 2 milioni di euro per ognuno dei 10 anni di fidanzamento, così come un assegno di mantenimento annuale da 1 milione di euro. Ma non si ferma qui la "generosità" dell'ex premier, che ha concesso alla sua ex l'usufrutto di Villa Maria in Brianza nel comune di Casatenovo: una lussuosa tenuta con 40mila metri quadrati di parco fatta realizzare dal Cavaliere secondo le preferenze della sua ex compagna, con palestra, saloni, prato inglese dove far scorrazzare i suoi cani.

Dopo la separazione, annunciata con un laconico comunicato stampa, Francesca Pascale aveva voluto sottolineare che Berlusconi "mi ha sempre trattato come una regina".

Inoltre, secondo quanto riportato da La Repubblica, dopo la fine della relazione la stessa Pascale avrebbe detto ai suoi legali "adesso non potrò certo tornarmene a casa, alla mia vecchia vita, ho dedicato al presidente i miei migliori anni, da quando ero una ragazzina".

Prima della fine ufficiale della relazione con Francesca Pascale, il Cavaliere era riuscito a porre fine alla battaglia legale con la sua ex moglie Veronica Lario: l'ex premier avrebbe rinunciato ai 46 milioni di euro che doveva restituirgli la sua ex moglie, a sua volta impegnatasi a non chiedere più circa 18 milioni all'ex consorte.