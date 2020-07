Sardegna, bombe per l’Arabia Saudita non si possono produrre e 170 perdono il lavoro

Stop alla produzione di bombe nella fabbrica RWM di Domusnovas in Sardegna e in 170 ora rischiano il posto di lavoro. La fabbrica ha perso l'87% delle commesse.

A seguito della decisione del Parlamento italiano di vietare le esportazioni di armamenti verso l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, la fabbrica Rwm di Domusnovas della provincia di Sud Sardegna, ha perso l’87% delle sue commesse di lavoro. La conseguenza è stata il mancato rinnovo dei contratti a termine per 80 lavoratori e la cassa integrazione per 90 dipendenti dal primo agosto.

L’amministratore delegato della Rwm Italia spa, parte del gruppo Rheinmetall AG, ha rassicurato che proseguiranno gli investimenti per la realizzazione dei nuovi impianti.

Sindacati sul piede di guerra

I sindacati sono sul piede di guerra ed hanno annunciato lo stato di agitazione generale. In particolare Filctem Cgil e Femca Cisl, hanno chiesto un incontro urgente al prefetto, alla Regione Sardegna e anche al governo italiano.

Giulio Calvisi, sottosegretario alla Difesa, ha provato a rasserenare gli animi e ha rassicurato che il governo interverrà in qualche modo.

Il deputato sardo di Fratelli d’Italia Salvatore Deidda ha subito annunciato una interrogazione ai ministri della Difesa Guerini e dello Sviluppo Economico Patuanelli, per sollecitare una soluzione ed evitare che un territorio già prostrato dalla mancanza di lavoro subisca una ulteriore perdita di ricchezza.

Anche la Regione Sardegna ha fatto la sua parte convocando un incontro martedì prossimo in cui ascolterà i dirigenti e rappresentanti della Rwm ed i sindacati.

Il Comitato per la riconversione

Il Comitato per la riconversione della fabbrica ha approfittato della situazione per proporre ancora una volta il cambio di produzione nell’impianto. In particolare la richiesta è quella di convertire la fabbrica bellica, in una fabbrica che produca non meglio precisati prodotti ecologici.