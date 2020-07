Dl Semplificazioni: i sindaci non possono vietare le antenne 5G

Il dl Semplificazioni non mette fine alla polemica sul 5G ma di sicuro infierisce un duro colpo a chi vorrebbe limitarne la proliferazione.

Nel decreto legge numero 76 del 16 luglio 2020, relativo alle "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", si stabilisce il divieto per le amministrazioni comunali di impedire l'installazione delle antenne di ultima generazione.

In base all'articolo 38 ("Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche"), comma 6, infatti, i sindaci non potranno introdurre limitazioni alla localizzazione sul proprio territorio di stazioni radio per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipo e non potranno fissare limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici diversi rispetto a quelli stabiliti dallo Stato.

Non saranno quindi più valide ordinanze come quelle emesse da tanti sindaci, tra cui quello di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà.

Lo stesso vale per quello di Vicenza, Francesco Rucco, che ha protestato per la misura presa dal governo.

"La decisione del Governo, attraverso il decreto Semplificazione, vieta ai sindaci di intervenire con un'ordinanza a tutela della salute pubblica per quanto riguarda il tema dell'esposizione ai campi elettromagnetici", ha commentato Ruocco.

Per il sindaco di Vicenza si tratta di una vera e propria "esautorazione".

"Viene resa così inefficace l'ordinanza che ho firmato nel maggio scorso, come le tante altre ordinanze emesse dai sindaci di tutta Italia, che stabiliva la sospensione della sperimentazione o attivazione di impianti 5G in attesa di capire se tali dispositivi possano danneggiare la salute. In questo modo, pertanto, il Governo esautora i sindaci che rappresentano la massima autorità sanitaria locale e che quindi hanno la responsabilità della salute dei cittadini", ha aggiunto Ruocco.