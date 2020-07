Bollettino di oggi: 197.628 guariti (+197), 35.082 deceduti (+9), 12.322 casi attuali (+74)

Il bollettino rivela che nelle ultime ventiquattro ore in Italia sono stati registrati 282 nuovi contagi, portando il computo complessivo dei casi di Covid-19 dall'inizio dell'epidemia a 245.032.

Nell'ultimo giorno 197 persone si sono riprese definitivamente dall'infezione del nuovo coronavirus, portando in questo modo il numero totale delle guarigioni a 197.628.

I deceduti nelle ultime ventiquattro ore sono 9, in linea con i dati degli ultimi giorni; in Italia sono morte per il coronavirus 35.082 persone.

Oggi si contano 74 malati in più in Italia di Covid, dato in controtendenza; pertanto le persone attualmente positive al coronavirus salgono a 12.322. Tuttavia la buona notizia è il minor numero di ricoveri negli ospedali, nonostante l'aumento generale dei casi di malattia: in terapia intensiva si trovano ad oggi 48 pazienti, 1 in meno rispetto a ieri, mentre i pazienti con sintomi in osservazione nelle strutture ospedaliere sono 724, 8 in meno rispetto a ieri. D'altro canto le persone con sintomi lievi o assenti che si curano a casa salgono fino a 11.550, in aumento di 83 rispetto a ieri.

Per la prima volta non è più la Lombardia la regione che registra il maggior numero di nuovi contagi registrati oggi, 282 complessivamente in tutto il Paese: la regione con più nuovi casi di Covid è l'Emilia-Romagna con 57, seguita dalla Lombardia con 51, dal Veneto e Basilicata con 36, Trentino Alto-Adige con 20, Campania con 19 e Lazio con 16. Nelle altre regioni i nuovi casi non superano 7 e solo in Valle d'Aosta, Abruzzo e Puglia possono vantarsi di essere a zero contagi.

Nell'ultimo giorno sono stati eseguiti 49.318 tamponi, in crescita rispetto ai 43.310 test effettuati ieri.