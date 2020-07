Bollettino di oggi: 197.431 guariti (+269), 35.073 deceduti (+15), 12.248 casi attuali (-156)

Nelle ultime ventiquattro ore in Italia sono stati registrati 129 nuovi contagi, in questo modo il totale dei casi di Covid-19 sale a 244.752.

Nell'ultimo giorno sono guarite dal coronavirus 269 persone, in questo modo il bilancio complessivo delle guarigioni si avvicina ulteriormente a quota 200mila, fermandosi a 197.431.

Oggi sono morte per coronavirus 15 persone, sostanzialmente in linea col dato di ieri (13 vittime). Complessivamente i decessi per Covid-19 dall'inizio dell'epidemia sono arrivati a 35.073.

In Italia ci sono 156 malati di Covid in meno nell'ultimo giorno: ora le persone attualmente positive al coronavirus sono 12.248. Di queste 49 si trovano nei reparti di terapia intensiva in condizioni gravi e 732 sono ricoverate in ospedale con sintomi. 11.467 malati di Covid si curano a casa in autoisolamento con sintomi lievi o con un decorso asintomatico della malattia.

Dei 129 nuovi casi registrati oggi, 34 arrivano dalla Lombardia, seguita da Veneto, Emilia-Romagna e Liguria rispettivamente con 22, 18 e 12 nuovi contagi. Nelle rimanenti regioni i nuovi malati di Covid registrati nell'ultimo giorno non superano 8, e sei regioni sono a contagi zero: Valle d'Aosta, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sardegna.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 43.310 tamponi.