Alex Zanardi dimesso dall'ospedale di Siena, trasferito in centro neuro-riabilitazione

Il 16 luglio è stato comunicato che per Alex Zanardi è iniziato il processo di risveglio.

Alex Zanardi è stato trasferito in una clinica estera di riabilitazione neurologica. A riferirlo alla stampa i medici del Policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena che lo hanno tenuto in cura fino alle dimissioni avvenute oggi.

Nel comunicato stampa diffuso dall’Azienda ospedaliera senese si legge che “in questi giorni si è concluso il programma di sedo-analgesia al quale era sottoposto l’atleta Alex Zanardi, ricoverato nella UOC Anestesia e Rianimazione DEA e dei Trapianti dallo scorso 19 giugno. Dopo la sospensione della sedazione, la normalità dei parametri cardio-respiratori e metabolici, la stabilità delle condizioni cliniche generali e del quadro neurologico hanno consentito il trasferimento del campione in un centro specialistico di recupero e riabilitazione funzionale.”

L’ex pilot di Formula 1 e campione paralimpico di handbike è stato “quindi trasferito in data odierna in un’altra struttura”, conferma il comunicato dell’ospedale.

Il direttore generale dell’Aou senese, Valtere Giovannini ha riferito che “i nostri professionisti rimangono a disposizione di questa straordinaria persona e della sua famiglia per le ulteriori fasi di sviluppo clinico, diagnostico e terapeutico, come sempre accade in questi casi.”

Il direttore ha anche ringraziato “di cuore l’équipe multidisciplinare che ha preso in cura Zanardi mettendo in campo una grande professionalità, riconosciuta a livello nazionale e non solo.”

I tre delicati interventi

Il dottor Giovannini ricorda il percorso di Alex Zanardi fatto di tre interventi chirurgici delicatissimi volti anzitutto a salvargli la vita e quindi a ripristinare il più possibile le sue condizioni pre-incidente.

“L’atleta ha trascorso oltre un mese nel nostro ospedale: è stato sottoposto a tre delicati interventi chirurgici e ha mostrato un percorso di stabilità delle sue condizioni cliniche e dei parametri vitali che ha permesso la riduzione e sospensione della sedazione, e la conseguente possibilità di poter essere trasferito in una struttura per la necessaria neuro-riabilitazione.”

Il dottor Giovannini infine ha inviato i suoi auguri ad Alex e alla famiglia, la quale gli è stato così vicino in queste settimane:

“Concludo mandando un grande abbraccio alla famiglia di Alex, che ha dimostrato una forza straordinaria: una dote preziosa che dovrà essere compagna di viaggio fondamentale del nuovo percorso che inizia oggi.”

Il 19 giugno Alex Zanardi è rimasto coinvolto in un grave incidente con un camion mentre effettuava un'uscita in handbike.