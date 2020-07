Accordo Leonardo-Coursera per formazione continua di 40mila dipendenti

Leonardo è la prima multinazionale italiana a mettere a disposizione di tutto il personale nel mondo l’intera offerta formativa della piattaforma Coursera, con più di 4.000 corsi in 11 aree tematiche, con circa 1.200 programmi di specializzazione, offerti da 190 Università internazionali.

Grazie all’accordo tra Leonardo e Coursera, piattaforma digitale leader mondiale nella fruizione di corsi MOOC (Massive Online Open Courses), la multinazionale italiana potenzia le opportunità di formazione offerte alle sue persone, in coerenza con la strategia aziendale per lo sviluppo e la sostenibilità dell’impresa.

Attraverso l'offerta formativa più di 4.000 corsi in 11 aree tematiche e circa 1.200 programmi di specializzazione Leonardo permetterà a circa 40.000 dipendenti in Italia e nel mondo di accedere a molteplici percorsi di formazione.

"L’accordo con Coursera conferma l’impegno dell’Azienda ad investire nel proprio asset strategico più importante, le persone, ampliando ancor più la nostra offerta formativa. Attraverso questo accordo verrà ulteriormente favorito l’aggiornamento continuo dei nostri dipendenti, sostenendo la diffusione dell’attitudine alla formazione continua e all’autoimprenditorialità" sottolinea Simonetta Iarlori, Chief People, Organization & Transformation Officer di Leonardo.

"L’accordo tra Leonardo e Coursera si pone un duplice obiettivo: garantire una risposta adeguata al crescente bisogno di competenze STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) e contribuire, in modo spontaneo, allo sviluppo personale e professionale anche al di fuori dell’attuale ambito di attività di ciascun dipendente" lo afferma Leonardo Company nel comunicato stampa.

Accessibilità illimitata a corsi di formazione erogati da università e aziende internazionali

I dipendenti di Leonardo avranno accesso illimitato all’ampio catalogo di Coursera, i cui corsi sono per il 50% riconducibili al Sistema di Gestione delle Competenze di Leonardo ed erogati dalle più prestigiose Università, circa 190 Atenei, e da aziende leader mondiali nell’industria hi-tech.

"L’accordo introduce uno standard di formazione innovativo, che offre la possibilità di ottenere le certificazioni dei percorsi didattici, rilasciate da Coursera per conto delle principali Università del mondo e pubblicabili da ciascun dipendente anche direttamente sul proprio profilo LinkedIn" si legge nel comunicato stampa di Leonardo.

Cos'è Coursera?

Coursera è un'azienda statunitense di e-learning fondata nel 2012 da docenti d'informatica dell'Università di Stanford. La piattaforma offre corsi universitari con la frequenza gratuita in formato Massive Open Online Courses (Mooc) e al 2014 coinvolge un centinaio di università ed enti operanti nel campo dell'istruzione superiore in tutto il mondo. Per l'ottenimento dei certificati è tuttavia necessario un pagamento.

