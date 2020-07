Collaudo nuovo ponte di Genova, sindaco Bucci: inaugurazione tra il 1 e il 5 agosto

Procedono i test di collaudo del nuovo ponte di Genova: oggi i mezzi sono stati portati sul viadotto intorno alle 7 e le operazioni sono iniziate attorno alle 8 con lo spostamento dei primi mezzi nei punti di misurazione. Nel frattempo il Sindaco indica l'inizio di agosto come data dell'inaugurazione.

"Abbiamo ulteriormente ristretto l'intervallo possibile per l'inaugurazione del nuovo ponte, che avverrà in un giorno compreso tra l'1 e il 5 agosto", queste le parole del sindaco genovese e commissario per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera Marco Bucci a margine della cerimonia del cambio della direzione dell'Istituto idrografico della Marina.

Il sindaco ha poi ricordato che è in corso il collaudo statico e le operazioni stanno proseguendo senza ostacoli. Nella giornata di oggi sarà portato avanti un dialogo con la presidenza della Repubblica per capire quale possa essere il giorno migliore per l'inaugurazione.

L'inizio dei test di collaudo era stato comunicato nella giornata di ieri dal presidente della Liguria Giovanni Toti attraverso un tweet e lo stesso sindaco Bucci aveva spiegato le modalità di svolgimento dei collaudi mediante un post su Facebook:

Oggi di fatto i mezzi sono stati portati sul viadotto intorno alle 7 e le operazioni sono iniziate attorno alle 8 con lo spostamento dei primi mezzi nei punti di misurazione. Le prove di ieri si erano concluse poco dopo le 19, con il momento di maggior impatto visivo intorno alle 17.30, quando sull'impalcato sono saliti tutti i 56 autoarticolati impiegati per il collaudo, caricando la struttura di un peso di circa 2500 tonnellate.