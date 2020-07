Stromboli, si risveglia il vulcano paura sull'isola

Si è risvegliato il vulcano Stromboli, nell'isola riempita dai turisti. In attività da qualche giorno con attività parossistica di lieve intensità, la popolazione è stata risvegliata da due improvvisamente all'alba da due boati che hanno destato non poca preoccupazione.

"L’evento sismico supera di oltre un ordine di grandezza i valori dell’attività ordinaria - si legge in una nota del Dipartimento di Scienza della terra dell'Università di Firenze - La rete infrasonica indica che l’esplosione ha generato pressioni intorno a 250 Pa, a 450 m di distanza ed ha localizzato l’evento esplosivo nel settore relativo al cratere di Centrale/SW. Questo evento è stato accompagnato da un forte segnale di deformazione del suolo (3.5 µrad nella Rina Grande al tiltmetro OHO) preceduto di circa 4 minuti da una chiara inflazione del suolo".

L'Ingv ha registrato una forte intensità vulcanica, caratterizzata dall'emissione di lapilli incandescenti. L'eruzione non ha causato danni a persone o cose. Il materiale piroplastico, infatti è finito su tutta la terrazza craterica senza produrre conseguenze sulla popolazione e sui centri urbani. L'attività stromboliana è stata accompagnata da una breve sequenza di eventi sismici e un incremento dell'ampiezza del tremore.

Poco più di un anno fa, il 3 luglio 2019 un'esplosione causà la morte di un escursionista lungo il versante di Ginostra. L'attività vulcanica di questa domenica si è manifestata con una minore intensità.

"Intorno alle 5 del mattino siamo stati svegliati da due forti boati che per un attimo ci hanno fatti ripiombare nuovamente nella paura, per fortuna non si è trattato di nulla di grave e tutto è sotto controllo" racconta ad Ansa Gianluca Giuffrè, titolare di un mini market di Ginostra e giornalista, che lancia un appello al sindaco Marco Giorgianni e alle istituzioni: "la nostra vita - spiega - dipende dalla piena funzionalità del pontile e passa anche dalla messa in sicurezza dei costoni rocciosi. A Ginostra nulla è stato fatto dallo scorso anno".

Il 10 luglio, durante il passaggio dell'Amerigo Vespucci, lo Stromboli aveva dato spettacolo, salutando l'ammiraglia con sbuffi di lava.

