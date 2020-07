Bollettino di oggi: 196.246 guariti (+230), 35.017 deceduti (+20), 12.473 casi attuali (-20)

Superati 35 mila deceduti per il coronavirus in Italia, secondo quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla situazione epidemiologica di Covid-19.

Il numero dei casi totali di Covid-19 dall'inizio della pandemia ha raggiunto 243.736 a seguito di un aumento di 230 nuovi contagi nell'ultimo giorno.

Oggi in Italia sono state registrate 230 nuove guarigioni, in calo rispetto alle 575 di ieri, che portano il bilancio complessivo dei guariti dal Covid a 196.246.

A seguito dei 20 decessi odierni, il numero delle vittime del coronavirus in Italia supera quota 35mila, fermandosi a 35.017.

Rispetto alla giornata di ieri, nel Belpaese ci sono 20 malati in meno di Covid-19: ora le persone attualmente positive al coronavirus sono 12.473. Di questi 53 pazienti si trovano in terapia intensiva, 4 in meno rispetto a ieri, mentre 750 sono ricoverati con sintomi, in calo di 47 rispetto all'ultimo giorno; i malati di Covid con sintomi lievi o assenti in isolamento domiciliare sono 11.670, in aumento di 31 rispetto a ieri.

Analizzando la provenienza dei 230 nuovi contagi registrati oggi, 80 arrivano dalla Lombardia, seguiti da Emilia-Romagna, Veneto, Lazio, Sicilia e Toscana, rispettivamente con 46,29, 17 e 12 nuovi casi. Nelle altre regioni i nuovi casi non superano i 9, in particolare solo quattro oggi risultano a zero contagi: Valle d'Aosta, Umbria, Molise e Basilicata.

Nell'ultimo giorno sono stati effettuati 50.432 tamponi, in aumento rispetto ai 48.449 eseguiti ieri.