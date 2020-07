Piera Aiello (M5S) paragona testimoni di giustizia a ebrei di Auschwitz, poi si scusa

Piera Aiello è la prima testimone di giustizia eletta alla Camera nella storia della Repubblica e nel 2019 è stata inserita dalla BBC nella lista delle 100 donne più influenti al mondo.

La sua storia personale le conferisce autorità nel parlare riguardo certe tematiche ma ha effettivamente esagerato quando in un convegno a Ottaviano, in Campania, ha paragonato i testimoni di giustizia ai deportati nei campi di concentramento, per poi aggiungere: “Ma gli ebrei, quando venivano deportati ad Auschwitz, avevano la fortuna di essere uccisi. Noi testimoni di giustizia invece, siamo uccisi giorno per giorno. Questa fortuna purtroppo non ce l’abbiamo”.

Conscia della portata della sua affermazione, la Aiello ha spiegato il pesante paragone fatto.

“I testimoni e i collaboratori di giustizia vivono come se fossero in un campo di concentramento. Io infatti il Giorno della Memoria lo sento mio, siamo dei deportati. Anche noi abbiamo un numero di matricola“.

Le dichiarazioni hanno suscitato forti polemiche, alle quali la Aiello ha replicato, scusandosi, tramite un post su Facebook.

"Chiedo scusa ai familiari delle vittime dell'olocausto, non era assolutamente mia intenzione ferire la memoria di nessuno. Volevo semplicemente manifestare la condizione che noi testimoni siamo costretti a vivere per via di uno Stato praticamente assente: ci sentiamo chiamati a morire tutti i giorni", ha spiegato la deputata.

Ciononostante proseguono le reazioni sui social, tra queste quelle del politico Walter Rizzetto, ex Movimento 5 Stelle e oggi in Fratelli d'Italia, che pur rispettando la condizione della Aiello stigmatizza la sua uscita.

Pieno e profondo rispetto per quanto sta vivendo questa deputata ma le frasi che pronuncia sono a dir poco allucinanti.

“...deportati ad Auschwitz avevano la fortuna di essere uccisi”.

Ora, ditemi se queste cose le avesse dette “uno di destra”.https://t.co/uXFglszAYB — walter rizzetto (@w_rizzetto) July 15, 2020

​Dura anche la reazione di Michele Anzaldi (PD), segretario Generale della Commissione parlamentare per l‘indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Quelle di Piera Aiello su Auschwitz sono parole gravi e inaccettabili. M5s chieda scusa e prenda le distanze. Brutta cosa non studiare, ancora peggio se si pensa di sapere senza essersi informati. Essere vittima di mafia non giustifica una tale ignoranza. https://t.co/OkCPBv5ICH — Michele Anzaldi (@Michele_Anzaldi) July 15, 2020

​Marco Di Maio di Italia Viva definisce le parole della Aiello "vergognose".

Sono parole vergognose, indegne per una persona che siede nelle istituzioni e le deve rappresentare. Il #M5S prenda subito le distanze e la Aiello chieda almeno scusa per aver offeso la memoria di milioni di persone che persero la vita ad Auschwitz e il dolore delle famiglie. pic.twitter.com/ak0wxKfdeh — Marco Di Maio 🇪🇺🇮🇹 (@marcodimaio) July 15, 2020

​Anche gli utenti comuni non hanno tardato a esprimere parole di condanna.

Deputata grillina: «Gli ebrei ad Auschwitz hanno avuto la fortuna di essere stati uccisi».



Ecco cosa significa mandare al governo degli scappati di casa...



⬇️https://t.co/92KqzmhNgx — Eugenio Cipolla (@rassegnatevi) July 15, 2020

​Anche Enzo Margiotta ha per un attimo abbandonato i suoi tweet a tema sportivo per intervenire sulla questione.