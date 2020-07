Bollettino di oggi: 196.016 (+575), 34.997 deceduti (+13), 12.493 casi attuali (-426)

Il numero dei casi totali in Italia ha raggiunto 243.506, con un aumento nelle ultime ventiquattro ore di 162 nuovi contagi.

Nella nota integrativa al bollettino, si segnala che "la regione Basilicata ha comunicato un ricalcolo: ha eliminato 1 caso inserito erroneamente come nuovo positivo, la regione Calabria ha comunicato che dei 54 soggetti positivi posti in isolamento domiciliare, 13 sono stati trasferiti a Roma, in apposita struttura (Ospedale Celio)".

Il bilancio complessivo dei guariti supera il livello di 196mila, fermandosi a 196.106 grazie ad un aumento giornaliero delle guarigioni di 575, in crescita rispetto alle 335 di ieri.

I decessi registrati oggi sono 13, in calo rispetto ai 17 di ieri, in questo modo il numero delle vittime per Covid in Italia dall'inizio dell'epidemia si aggiorna a 34.997.

Il numero delle persone attualmente malate di Covid oggi scende di 426, un calo più accentuato rispetto a ieri dove la diminuzione si era fermata a -238. Complessivamente i malati di Covid in Italia in questo momento sono 12.493. Di questi 57 sono in gravi condizioni in terapia intensiva, 3 in meno rispetto a ieri, mentre 797 sono ricoverati con sintomi, in aumento di 27 nell'ultimo giorno; sotto 12mila i malati di Covid con sintomi lievi o assenti in isolamento domiciliare, 11.639 per la precisione.

Analizzando la provenienza geografica dei nuovi casi di Covid, la maggioranza relativa arriva dalla Lombardia con 63 nuovi contagi, seguita da Veneto, Lazio, Emilia-Romagna rispettivamente con 21, 20 e 18 nuovi malati. Nelle rimanenti regioni i nuovi casi non superano 8; sei sono le regioni a zero contagi secondo i dati odierni: Valle d'Aosta, Marche, Molise, Puglia, Basilicata e Sicilia.

Nell'ultimo giorno sono stati effettuati 48.449 tamponi, in aumento rispetto ai 41.867 eseguiti ieri.