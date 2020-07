Migranti, Lamorgese conferma trasferimenti da Calabria e Sicilia

Lamorgese spiega alla Camera dei deputati quanto sta accadendo in Calabria e in Sicilia a proposito dei numerosi sbarchi di migranti avvenuti negli ultimi giorni.

Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese interviene al “question time” alla Camera dei deputati per dare conto di quanto avvenuto negli ultimi giorni in Calabria e Sicilia a proposito dei numerosi sbarchi di clandestini, che in molti casi sono stati autonomi.

Lamorgese conferma lo spostamento dei 13 migranti positivi da Amantea al policlinico militare del Celio a Roma e rende noto che a Roccella Jonica e a Bova restano in “isolamento rafforzato” una dozzina di migranti risultati positivi. Erano infatti 26 in tutto i migranti trovati positivi a seguito dei tamponi effettuati su di un gruppo di circa 60-70 migranti sbarcati in Calabria i giorni scorsi in modo autonomo e provenienti dall’Asia.

Lampedusa

Per quanto riguarda l’isola di Lampedusa il ministro Lamorgese ha informato l’Aula che si sta procedendo al trasferimento di 200 migranti presenti presso l’hotspot con destinazione Porto Empedocle, i quali saranno successivamente smistati sull’intero territorio nazionale insieme ad altri 100. In questo modo l’hotspot di Lampedusa verrà completamente svuotato.

I lampedusani ne avevano però chiesto la chiusura e il trasferimento da un’altra parte attraverso un referendum consultivo.

Le navi quarantena per i migranti

Per quanto riguarda le navi quarantena dove ospitare i migranti appena sbarcati in Italia e dove questi devono trascorrere il periodo di quarantena obbligatorio di 14 giorni, Lamorgese informa che è attivo un bando di gara per la ricerca di una seconda nave da affiancare alla Moby Zazà.

Il primo bando è andato deserto, mentre il secondo scadrà alle ore 24.00 di giovedì 16 luglio.