Bus dirottato a Milano: pregiudicato senegalese condannato a 24 anni

Il pregiudicato senegalese Ousseynou Sy, che nel marzo dello scorso anno aveva sequestrato e incendiato un autobus con una scolaresca a bordo, è stato condannato a 24 anni di carcere. La condanna arriva dalla Corte d'Assise di Milano con i giudici che hanno accolto la richiesta della procura.

L'uomo durante il processo aveva ribadito ai giudici le ragioni del proprio gesto dichiarando "che il suo gesto aveva lo scopo di salvare delle vite umane".

Sy inoltre ha aggiunto che "se le colpe dei padri dovessero cadere sui figli non basterebbero due vite al popolo italiano per ripagare i crimini e gli orrori perpetrati in Africa". Inoltre Sy ha dichiarato come sia stato "dipinto come un matto, con tutti i pregiudizi che vengono riservati agli stranieri".

Oltre alla condanna ai 24 anni di carcere, i giudici hanno riconosciuto dei risarcimenti a ognuno dei ragazzi per 25.000 euro, i quali si sono costituiti come parti civili tramite i loro genitori.

Il dirottamento dell'autobus

Ousseynou Sy, cittadino italiano dal 2002 e con dei precedenti penali, nella mattina del 20.03.2019 sequestrò un autobus con a bordo 51 minori della scuola media Vailati di Crema. L'uomo dichiarò di volersi uccidere e diede alle fiamme il mezzo.

Un senegalese è stato arrestato dopo aver sequestrato uno scuolabus con 51 studenti e dato fuoco al mezzo. L’uomo, italiano dal 2004 e con precedenti per ubriachezza e violenza sessuale, voleva uccidersi.“La faccio finita, vanno fermate le morti in mare". Nessun ragazzo ferito pic.twitter.com/i1adiwNXJn — Giank-deR 🇮🇹 (@GiancarloDeRisi) March 20, 2019

​Secondo quanto dai carabinieri, l'uomo urlava: "Voglio farla finita, vanno fermate le morti nel Mediterraneo".

Nessuno dei ragazzini rimase ferito in modo grave.