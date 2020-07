Conte firma il Dpcm e proroga al 31 luglio le misure sanitarie

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato nella notte il Dpcm 14 luglio 2020 con il quale proroga fino al 31 luglio 2020 le misure di contenimento del nuovo coronavirus già previste dal Dpcm 11 giugno 2020.

Con la firma del nuovo Decreto del presidente del Consiglio dei ministri, Conte conferma sino alla data del 31 luglio anche le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministero della salute firmati dal ministro Roberto Speranza il 30 giugno e il 9 luglio scorsi.

Cosa resta in sospeso fino al 31 luglio

Prolungando quanto contenuto nel Dpcm dell’11 giugno, il Governo decide di prolungare il periodo di sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, nelle discoteche, e nei locali assimilati. La disposizione è valida sia per le attività all’aperto che al chiuso.

Tuttavia alcune regioni italiane hanno agito in autonomia e dato già da tempo l’autorizzazione alle discoteche di aprire rispettando alcune regole di sicurezza sanitaria.

Restano inoltre sospese fino al 31 luglio le fiere ed i congressi di qualsiasi natura.

Permane l’obbligo di indossare la mascherina in qualsiasi luogo chiuso come gli enti pubblici, le attività commerciali e professionali, i mezzi di trasporto pubblico (aereo, treno, metropolitana, autobus, taxi).

Restano anche in vigore tutte le disposizioni in materia di accesso ai luoghi di lavoro.

Come ha ricordato ieri il ministro Speranza al Senato, restano in vigore tutti i protocolli e disposizioni emanate in questo periodo riguardanti le procedure di sicurezza sanitaria da mettere in campo nelle varie attività commerciali e professionali.