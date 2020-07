Secondo Salvini follia prolungare lo stato di emergenza: "Chi paga? Conte? Toninelli?"

Al Senato il leader della Lega si scaglia contro i contenuti del nuovo Dcpm e una sua possibile proroga per tutto il 2020: "Il governo vuole far morire di fame e disperazione chi non è morto di virus?". I tweet che ripercorrono il suo intervento.

Nel suo intervento al Senato, annunciato da un agguerrito tweet, Salvini ha avuto parole dure nei confronti del nuovo Dpcm, che estende le attuali restrizioni fino alla fine di luglio. Il leader della Lega tuona contro la possibilità di una sua proroga fino alla fine dell'anno.

Prolungare lo “stato di emergenza” fino a fine anno??? Una follia. Alle 18.30 lo dirò qui in Senato al ministro della Salute. Il governo vuole far morire di fame e disperazione chi non è morto di virus? pic.twitter.com/tGKEOUsRA7 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) July 14, 2020

​Il senatore afferma che è una follia che per pochi contagiati, tra cui molti immigrati, gli italiani debbano subire il lockdown fino alla fine dell'anno.

#Salvini: Non potete pensare di minacciare gli italiani di stare chiusi o sotto ricatto per altri mesi in base al nulla. Ieri su 41.867 tamponi, i positivi sono stati solo 114, 39 dei quali sono immigrati appena sbarcati. #Senato — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) July 14, 2020

​Pur ricordando i morti per il virus, Salvini paventa dei danni ancora maggiori in seguito alle misure per contenerlo.

#Salvini: Rischiate di fare più danni per fame di quanti non ne abbia fatti il virus. Per rispetto dei 35mila morti, non potete tenere un Paese sotto ricatto. #Senato — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) July 14, 2020

​Salvini ha rincarato la dose, affermando che gli italiani così non possono riuscire a pagare le tasse. Si è rivolto provocatoriamente apostrofando il Presidente del Consiglio e il Capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle.

#Salvini: Il solo annuncio dell'ipotesi di una proroga al 31 dicembre, senza alcun motivo scientifico, sta causando un danno di decine di miliardi di euro all'economia italiana. Chi paga? Conte? Toninelli? #Senato — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) July 14, 2020

​A nome degli italiani e dei loro desideri, ha quindi chiesto la fine di ogni restrizione.

#Salvini: Smettetela di tenere chiusi in casa gli italiani. Chiedono di poter vivere, lavorare, amare e sperare senza distanziamento sociale. Viva l'Italia, la Vita e la Libertà. #Senato — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) July 14, 2020

​Infine, il leader del Carroccio si è fatto ulteriormente portatore della volontà popolare.

#Salvini: Ministro, per favore, dia retta al Paese, non a qualche pseudo virologo che ha solo interessi privati o a qualche ministro che ha solo paura di perdere la poltrona. #Senato — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) July 14, 2020

​Il nuovo Dpcm proroga le misure di emergenza fino al 31 luglio. Prevede: uso della mascherina nei luoghi chiusi, obbligo di rispettare i protocolli di sicurezza sul lavoro, divieto di assembramento, sanzioni penali per chi viola l’obbligo di quarantena e divieto di ingresso in Italia per chi giunge da paesi extra-Schengen ad alto livello di contagio.