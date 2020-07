Bollettino di oggi: 195.441 guariti (+335), 34.984 deceduti (+17), 12.919 (-238)

Secondo l'aggiornamento quotidiano del ministero della Salute, in Italia nell'ultimo giorno ci sono state 13 nuove vittime da coronavirus.

Sono stati registrati 114 nuovi contagi di Covid-19 in Italia nelle ultime ventiquattro ore: il numero totale dei casi dall'inizio dell'epidemia sale così a 243.344.

Oggi sono state riportate 335 nuovi guarigioni, in netto aumento rispetto a ieri dove se ne erano contate 178. Complessivamente il numero dei guariti sale a 195.441.

In lieve aumento il numero delle vittime da Covid, che oggi sono state 17 rispetto alle 13 di ieri. In Italia dall'inizio dell'epidemia sono decedute 34.984 persone.

Le persone attualmente positive al coronavirus sono scese sotto 13mila, fermandosi a 12.919, in calo di 238 rispetto a ieri, dove il calo era stato nettamente più contenuto (-22). Soddisfacente la situazione negli ospedali: ad oggi 777 pazienti di Covid-19 si trovano ricoverati con sintomi, mentre i malati in terapia intensiva sono 60. Le persone positive al coronavirus in isolamento domiciliare con sintomi lievi o assenti sono invece 12.082.

Dei 114 nuovi contagiati, la maggioranza relativa arriva dalla Lombardia con 30 nuovi casi, seguiti dai 19 del Veneto, 18 del Lazio, 15 della Sicilia e 13 dell'Emilia-Romagna. Nelle altre regioni i casi sono inferiori a 6, con otto regioni a zero contagi: Valle d'Aosta, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania Basilicata e Calabria.

Nell'ultimo giorno sono stati effettuati 41.867 tamponi, in aumento rispetto ai 23.933 eseguiti ieri.