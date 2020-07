Bollettino di oggi: 195.106 guariti (+178), 34.967 deceduti (+13), 13.157 casi attuali (-22)

13 vittime per il coronavirus in Italia registrate nelle ultime ventiquattro ore.

Secondo il bollettino del ministero della Salute, in Italia sono stati registrati 169 nuovi contagi nell'ultimo giorno, in calo rispetto al dato di domenica con 234 nuovi infetti. Il bilancio complessivo dei casi di Covid-19 dall'inizio dell'epidemia sale così a 243.230.

Oggi si sono registrate 178 guarigioni, in calo rispetto a ieri dove se ne erano contate 349. Complessivamente i guariti dal coronavirus in Italia salgono a 195.106.

Oggi sono morte 13 persone per coronavirus, in aumento rispetto alle 9 di ieri. Il numero di decessi per Covid-19 sale così a 34.967.

Nell'ultimo giorno in Italia 22 persone in meno sono malate di Covid-19, in questo modo gli attualmente positivi scendono a 13.157. Parallelamente diminuisce il numero delle persone ospedalizzate per il coronavirus: 65 pazienti si trovano in terapia intensiva (-3 rispetto a ieri), 768 sono ricoverati con sintomi (-8 rispetto a ieri). In isolamento domiciliare con sintomi lievi o assenti si trovano 12.324 persone (-11 rispetto a ieri), pari al 93,66% del totale dei malati.

Dei 169 nuovi contagiati, solo in 3 regioni il dato non si può contare con le dita delle mani: 94 nuovi casi sono stati rilevati in Lombardia, seguiti dai 24 del Lazio e dai 18 dell'Emilia-Romagna. Nove regioni sono a zero contagi: Valle d'Aosta, Friuli Venezia-Giulia, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria.

Nell'ultimo giorno sono stati effettuati 23.933 tamponi, in calo rispetto ai 38.259 eseguiti ieri.