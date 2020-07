Milano, ragazzo accoltellato da gang di sudamericani in autobus

Un ragazzo di 23 anni, originario del San Salvador, è stato accoltellato su un autobus della linea 93 a Milano.

L'incidente è avvenuto dopo che alla fermata di via Valvassari Peroni sono saliti sull'autobus circa dieci sudamericani appartenenti a una gang. Questi lo hanno aggredito con coltellate al torace e al collo. Il ragazzo è stato trasportato al San Raffaele in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita.

Sono stati gli altri passeggeri dell'autobus ad allertare i soccorsi, mentre l'autista dell'autobus ha frenato subito dopo essersi accorto dell'aggressione sul mezzo. Gli aggressori sono fuggiti, mentre la polizia sta indagando su un'azione mirata contro il ragazzo.