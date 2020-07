Un caldo cane

In Italia ci sono circa 7 milioni di cani. Vi ricordate quanto erano preziosi i cani nel periodo del lockdown? Quando non si poteva uscire (oltre al supermercato e la farmacia), ma con un cane sì? Si potevano fare delle belle corse e si scherzava parlando di noleggiare un cane per passeggiare.

Ma adesso che è molto caldo, anche i nostri cani soffrono. E sono felici quando i loro padroni li portano al mare. Il problema è che non tutti gli stabilimenti li accettano, anzi, sono pochi. Ci sono stabilimenti dog-friendly, attrezzati appositamente per i cani, con ciotole per bere, docce per cani e persino lettini per gli amici a quattro zampe. Costano un po’ di più, ma i loro padroni sono disposti a pagare un sovraprezzo.

Sulle spiagge libere o specializzate si divertono tantissimo, tutti e due, sia il padrone che l’animale.

Qualcuno preferisce la montagna al mare. Fa più fresco e per i cani è possibile passeggiare tra i boschi e i prati. E anche scalare le montagne, se il padrone lo fa. A ognuno la sua vetta.

L’importante è che non si abbandonino gli animali domestici, un fenomeno triste in estate.