Fase 3, Lombardia riapre a calcetto, sport di contatto e discoteche

Semaforo verde da sabato 11 per sport di squadra, da contatto e individuali, mentre ripartenza immediata per le discoteche all'aperto.

Da sabato 11 luglio riapriranno i campi di calcetto e si potrà tornare a praticare sport di contatto. Il via libera arriva da una nuova ordinanza del governatore Attilio Fontana, che autorizza gli sport di squadra, di contatto e individuali in assenza di sintomi. Il provvedimento dispone altresì la riapertura di discoteche e sale da ballo a partire da venerdì 10 luglio, sono negli spazi esterni

Misure rigide previste per gli impianti sportivi che, in base alle linee guida del governo condivise dalla Conferenza delle Regioni, dovranno assicurare "corretta prassi igienica individuale (ad esempio, frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti e la non condivisione di borracce, bottiglie, bicchieri)".

Inoltre non avranno accesso alle strutture sportive gli atleti con una temperatura corporea superiore a 37 gradi e mezzo.

Gli impianti dovranno essere sottoposti a regolare e frequente pulizia e sanificazione di aree comuni, spogliatoi, docce, servizi igienici, attrezzature e macchine utilizzate per l'esercizio fisico. Gli atleti, infine dovranno riporre i propri indumenti nella loro borsa personale, anche nel caso di deposito in armadietti.

Per le specifiche regole vigenti nelle varie discipline l'ordinanza rimanda agli indirizzi approvati dalle rispettive Federazioni.