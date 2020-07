Banche, Patuelli rieletto per il quarto mandato ad Abi

L'Assemblea ha votato all'unanimità le modifiche statutarie per rendere possibile la rielezione alla carica di presidente per la quarta volta consecutiva.

Antonio Patuelli è stato rieletto per la quarta volta consecutiva presidente di Abi, l'associazione che rappresenta le banche.

Prima di procedere alla rielezione, spiega una nota, si è tenuta in forma privata l'Assemblea annuale di Abi, che in sede straordinaria ha discusso e poi approvato all'unanimità alcune proposte di modifica dello statuto. In sede ordinaria ha quindi approvato la relazione del Direttore Generale Giovanni SABATINI sulle attività dell'ABI nel 2019 e gli atti connessi e conseguenti.

Con il nuovo Statuto emendato delle modifiche decise oggi, è resa nuovamente possibile la rielezione consecutiva del presidente.

Eletto anche il nuovo Consiglio dell'ABI che si è immediatamente riunito per discutere dell'elezione del nuovo presidente e, come proposto unanimemente dal Comitato Esecutivo uscente, è stato rieletto per acclamazione Antonio Patuelli.

Chi è Antonio Patuelli

Antonio Patuelli, bolognese classe 1951, prima di entrare nel mondo bancario, è stato imprenditore e giornalista. Di formazione liberale, ha avuto una lunga carriera politica iniziata negli anni '70 tra le fila del PLI, partito che lo fece approdare nella Camera dei Deputati nel 1983, e finita come sottosegretario alla Difesa con il governo Ciampi, nel 1994.

Il suo esordio nel mondo bancario avviene nel 1991, quando viene designato vice presidente della Cassa di Ravenna S.p.A, mentre è del 1998 l'ingresso in Abi, dove verrà eletto presidente per la prima volta nel 2013, come successore di Giuseppe Mussari.