Odg, deferita Selvaggia Lucarelli che replica ironica: "Geniale"

La giornalista deferita perché avrebbe permesso l'identificazione del figlio, che non era minuto di documenti quando la polizia lo ha fermato durante un commento di Salvini. La replica stizzita della Lucarelli e quelle del mondo social.

Deferita Selvaggia Lucarelli dal consiglio dell’Ordine Lombardo dei giornalisti.

L'accusa sarebbe quella di aver violato l'articolo 5 della Carta di Treviso permettendo l'identificazione di suo figlio Leon.

Non è tardata ad arrivare sul suo profilo Twitter la replica della giornalista del 'Fatto Quotidiano'.

Quindi: mio figlio dice la sua a Salvini, senza che nessuno sappia chi è. La polizia lo costringe a dire nome e cognome di fronte e telecamere e 100 persone. Alcun siti e la Lega pubblicano nome e video. Io solo DOPO spiego cosa è successo e vengo deferita dall’odg. Geniale. — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) July 7, 2020

​La dinamica a cui si riferisce la Lucarelli si è svolta domenica: il figlio quindicenne Leon ha apostrofato Salvini, che stava incontrando i suoi sostenitori all'esterno del centro commerciale di Portello, a Milano, come "omofobo e razzista".

Il ragazzo è stato poi in seguito fermato dalla polizia che gli ha chiesto i documenti; poiché lui ne era sprovvisto, la madre ha fornito personalmente i dati. L'azione è stata filmata e il video è stato pubblicato anche sulla pagina Facebook della Lega.

Sempre su Twitter anche Leon ha postato il suo primo e unico tweet a commento dell'accaduto, ringraziando quanti gli hanno fatto sentire il loro appoggio in un momento non certo facile per un giovanissimo.

Ci tengo a ringraziare di cuore tutte quelle persone che mi stanno dando supporto, difendendomi anche da chi mi insulta. Ho detto quello che pensavo credo e non cerco visibilità, ma se Salvini parla agli adolescenti stando su tiktok io posso parlare a lui in strada, penso. Ciao! — Leon Pappalardo (@PappalardoLeon) July 6, 2020

​Tante le reazioni, sempre su Twitter, di commento all'accaduto, la maggior parte a sostegno della Lucarelli.

Tra queste quella di Laura Boldrini, che attacca l'ordine a cui è scritto anche lo stesso Salvini accusandolo di utilizzare due pesi e due misure.

Ma l’ordine dei giornalisti della Lombardia che ha deferito ⁦@stanzaselvaggia⁩ è lo stesso ordine a cui è iscritto Matteo Salvini? Perché non l’ho visto agitarsi quando Salvini su FB ha messo alla gogna tre minorenni.



Perché due pesi e due misure? https://t.co/nPbZpy2TWT — laura boldrini (@lauraboldrini) July 8, 2020

​Solidarietà anche da parte del giornalista Nicola Raiano.

Deferita Selvaggia #Lucarelli per aver permesso l'identificazione del figlio a mezzo stampa.



Ci sono giornalisti (incluso Salvini, ahimé) di spessore che hanno offeso persone per razza, religione, orientamento sessuale ed opinioni e nemmeno un "richiamo verbale".



Bah. — Nicola Raiano (@NicolaRaiano) July 8, 2020

​Un commento da parte anche del famoso blogger e influencer 'Signor Distruggere', che ugualmente critica l'ordine.

Una solerzia che con Feltri, per anni e per cose oggettivamente gravi e serie, non è mai stata neanche sperata. — Signor Distruggere (@SirDistruggere) July 8, 2020

​C'è chi sostiene la blogger anche stigmatizzando il comportamento di Salvini, che dalla stessa Lucarelli era stato definito "bulletto strafottente".

Schifata da commenti di persone che attaccano la #Lucarelli

Salvini ha "zittito" un ragazzino minorenne solo perché ha espresso un parere. Ringraziate che non ci sia lui al governo o saremmo in dittatura. — Lalita (@Tryagain98_) July 8, 2020

​Qualche voce fuori dal coro anche, come chi accusa l'opinionista del 'Fatto Quotidiano' di aver messo in mezzo il figlio per farsi pubblicità.

#Lucarelli influencer.

È riuscita nel suo intento.

Poteva trovare una miriade di sotterfugi per farsi pubblicità, ma mettere in mezzo il figlio, premeditatamente, è solo pietas umana.

Pessima sceneggiata.

Pessima madre. — Lello Pinto (@LelloPinto) July 8, 2020

​Una versione del fatto simile a quella data dallo stesso Salvini.