Arcuri sarà commissario anche per la riapertura delle scuole - reazioni dei social

Domenico Arcuri, dirigente e funzionario d'azienda, già commissario straordinario per il potenziamento delle infrastrutture ospedaliere necessarie a far fronte all'emergenza coronavirus, ricoprirà lo stesso ruolo anche per la riapertura delle scuole.

Questo è quanto si legge in una nota del dl Semplificazioni, secondo la quale Arcuri può già mettersi al lavoro per ricoprire questa nuova carica.

Arcuri dovrà provvedere alla fornitura di mascherine, gel disinfettante e "ogni necessario bene strumentale, compresi gli arredi scolastici, utile a garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020-2021, nonché a contenere e contrastare l'eventuale emergenza nelle istituzioni scolastiche statali", si legge nella nota.

Polemica la reazione di Matteo Salvini, che critica il conferimento di questo secondo compito perché Arcuri a suo dire ha già fallito nel primo.

Ha fallito sulle mascherine (che molti stanno ancora aspettando) e per premio il governo lo manda ad occuparsi delle scuole dei nostri figli: ma bastaaaa! #azzolinabocciata #arcuribocciato #arcuri https://t.co/m3q3Sudmxe — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) July 7, 2020

​Il partito Più Europa rincara la dosa, vedendo in questa decisione "l'elogio del demerito".

Dopo i grandi flop, #Arcuri sarà commissario per la riapertura delle scuole. Un degno compagno di banco della ministra Azzolina e un ottimo esempio per i nostri studenti, che così vedranno come NON si deve fare. Insomma: premiamo il demerito! pic.twitter.com/yHoKHwuLoE — Più Europa (@Piu_Europa) July 7, 2020

Più sottile e ironico il consigliere alla Regione Lombardia Niccolò Carretta.

#Arcuri e Azzolina. Il prossimo passo è chiamarla squola — Niccoló Carretta (@niccolo_c) July 7, 2020

Reazione anche da parte degli utenti Twitter, ai quali quella di Arcuri deve sembrare una vita semplice e in discesa.

Da oggi quando qualcuno mi chiederà cosa voglio fare da grande risponderò semplicemente dicendo che voglio fare #Arcuri — BlaBlaBla (@QelloChePenso) July 7, 2020

​C'è anche chi commenta in maniera sarcastica, proponendosi di non far tornare i figli a scuola.

Diciamo che, visti i risultati ottenuti ad oggi da Arcuri, se tanto mi dà tanto, il mio bimbetto me lo tengo volentieri qualche altro mese a casa da settembre...#Arcuri #scuola #covid19 https://t.co/Qe5eUUgvvH — Lorenzo Cristofaro (@Lor_Cristofaro) July 7, 2020

Chiusura d'obbligo con un tweet ironico che prevede le prossime cariche conferite al dirigente.