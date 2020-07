Anziano ‘Jackie Chan’ preso in giro da due ventenni, li manda all’ospedale

Avranno pensato che quell'anziano lo si poteva prendere in giro tranquillamente e invece i due 20enni sono stati menati e mandati in ospedale.

In provincia di Vicenza un anziano signore è stato preso in giro da due giovani ventenni di Vicenza e di Padova, mentre faceva benzina al distributore automatico.

Il 77enne aveva mostrato difficoltà a inserire le banconote nel sistema di pagamento automatico dell’area di servizio e così i due hanno pensato bene di prendersi burla di lui.

Peccato però che l’anziano 'Jackie Chan' gliele abbia date così di santa ragione, come mai forse ne avevano ricevute in vita loro, che al termine degli schiaffi, calci e pugni si sono ritrovati in ospedale con un bel po’ di ferite e contusioni.

La giustizia fai da te non ha portato, però, nulla di buono anche al 'Jackie Chan' vicentino in pensione, il quale è stato denunciato e dovrà ora rispondere in tribunale di lesioni volontarie.

Anche a 77 anni, non ci si può difendere da soli.