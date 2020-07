Scuole, 2 milioni di esami sierologici a tappeto per personale scolastico

Come chiesto dalle linee guida del comitato tecnico scientifico prima dell'inizio della scuola sono circa 2 milioni i test sierologici che verranno condotti sul personale scolastico. Per gli studenti invece si procederà con controlli a campione durante l'anno scolastico.

Il ministro della Salute Roberto Speranza aveva già annunciato che prima dell'inizio della scuola ci sarebbero stati test sierologici a tappeto per il personale scolastico.

Come affermato dal ministro è necessario recuperare "una relazione organica costante della prevenzione sanitaria con la scuola". I test sono sostenuti dal ministro dell'Istruzione Azzolina e dal presidente del Consiglio Conte.

Le procedure dovranno essere completate entro l'ultima settimana di agosto e il commissario Domenico Arcuri è già pronto a far partire la gara d'appalto per la fornitura del quantitativo necessario di esami. Per una velocizzazione del processo potrebbero essere impiegati militari e forze dell'ordine equipaggiati con kit medici per effettuare i test, che non saranno obbligatori ma fortemente consigliati.

Il tutto sarà organizzato in cooperazione con le Regioni che dovranno fornire gli elenchi delle scuole e del personale. Per quanto riguarda gli studenti, che sono circa 8 milioni in Italia, si procederà con controlli a campione. Secondo le linee guida chi avrà una temperatura superiore ai 37,5° non potrà entrare a scuola anche se non verranno installati termoscanner alle entrate. Quindi autonomamente se verranno riscontrati i sintomi bisognerà restare a casa e in caso di positività si provvederà all'isolamento.