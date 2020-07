Bollettino di oggi: 192.241 guariti (+133), 34.869 (+8), 14.709 casi attuali (+67)

Ci sono 8 nuove vittime per il coronavirus registrate in Italia nel corso dell'ultima giornata, secondo il nuovo bollettino del ministero della Salute.

Sono stati anche registrati 208 nuovi contagi, portando il totale dei casi dall'inizio della diffusione del coronavirus nel Paese a 241.819.

Nella giornata di oggi sono state registrate 133 guarigioni, che portano il numero complessivo di guariti da Covid-19 a 192.241.

Relativamente ai decessi per coronavirus, nelle ultime ventiquattro ore se ne sono contati 8, che aggiornano il totale delle vittime a 34.869.

Nell'ultimo giorno si è registrato un leggero aumento del numero di persone attualmente positive al coronavirus, +67, in questo modo il numero di malati da Covid-19 sale a 14.709. Di questo poco più di mille si trovano ricoverati in ospedale: 72 in terapia intensiva (-2 rispetto al dato di ieri) e 946 in osservazione con sintomi (+1 rispetto a ieri); 13.691 persone sono in autoisolamento domiciliare con sintomi lievi o assenti (+68 rispetto a ieri).

Nell'ultimo giorno sono stati effettuati 22.166 tamponi, in calo rispetto ai 37.462 di ieri. Di questi i nuovi positivi arrivano per più della metà dalla Lombardia, che segna un aumento di 111 nuovi contagi, seguita Emilia-Romagna con 38, Campania con 27 e Lazio con 19. In tutte le altre regioni sono inferiori a 2 i nuovi casi, ad eccezione del Piemonte che registra 6 nuovi contagi. Dieci regioni sono a casi zero: Friuli Venezia-Giulia, Valle d'Aosta, Trentino Alto-Adige, Marche, Umbria, Abruzzo, Puglia, Molise, Basilicata e Calabria.