I sindaci agli italiani piacciono, ma non Virginia Raggi: il sondaggio amaro

Solo il 38% dei romani "ama" la loro sindaca Virginia Raggi, per il sondaggio Governance Poll 2020 si pone al penultimo posto in Italia, ma non va meglio nemmeno a Nicola Zingaretti.

Se c’è un risvolto positivo in questa pandemia è l’avvicinamento tra la cittadinanza e il proprio sindaco, visto da molti come la figura di riferimento a cui rivolgersi per le esigenze anche più piccole di vita quotidiana.

Tuttavia Virginia Raggi non è riuscita a farsi piacere dai romani nemmeno durante il lockdown, e a dirlo è l’indagine preparata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 ore, Governance Poll 2020.

Il confronto la dice lunga, l’80% degli italiani hanno apprezzato l’operato dei propri sindaci, ma Raggi è stata apprezzata solo dal 38,2% dei cittadini della capitale, con un crollo del 29% rispetto alle elezioni del 2016.

Virginia Raggi è così penultima nella classifica dei sindaci italiani più apprezzati dai propri cittadini.

Sono state raccolte le opinioni in 105 città e solo Leoluca Orlando a Palermo fa peggio di lei.

Tra i grillini male anche Chiara Appendino che, secondo i torinesi merita il 97esimo posto di questa graduatoria. La Appendino perde il 10,9% dei consensi rispetto alle elezioni amministrative del 2016.

Decaro vince sopra tutti

Su tutti vince il sindaco di Bari, e presidente dell’Anci, Antonio Decaro, premiato per le sue “ronde solitarie” durante i mesi della chiusura e per le attività messe in campo a sostegno delle fasce della popolazione più in difficoltà della città che governa.

Segue, forse a sorpresa, il sindaco di Messina Cateno De Luca che aveva chiesto il blocco degli arrivi dalla Calabria fino al punto di farsi denunciare per vilipendio dal ministro Lamorgese.

Al terzo posto sono a pari merito il sindaco di Genova Marco Bucci e commissario straordinario per la ricostruzione del Ponte di Genova e il sindaco di Bergamo Giorgio Gori. Premiati per come hanno saputo affrontare le rispettive tragedie.

I presidenti di Regione

Se guardiamo ai dati che riguardano i presidenti di Regione, il sondaggio Governance Poll 2020 ci presenta per il Lazio una situazione davvero pessima, perché anche il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti si conquista l’ultimo posto con il 31% dei consensi.

Nella graduatoria dei presidenti di Regione ai primi posti ci sono tre leghisti, per la gioia di Salvini espressa anche attraverso un tweet: Luca Zaia, Massimiliano Fedriga e Donatella Tesei.